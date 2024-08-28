Минулого тижня столичні оперативники розшукали 16 зловмисників, які переховувалися від розслідування та суду

Одними із завдань правоохоронців є проведення заходів з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, а також з пошуку безвісно зниклих громадян. Відтак правоохоронці звітують про результати роботи на минулому тижні.

Завдяки роботі поліцейських карного розшуку минуло тижня було викрито та затримано 16 зловмисників, які переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань. Серед скоєних фігурантами правопорушень – розбійний напад, пограбування, крадіжки та наркозлочини.

Окрім того, за минулий тиждень правоохоронці розшукали 100 безвісно зниклих громадян. Разом з тим, здійснювалися оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл загиблих – встановлено 7 осіб.

Відділ комунікації поліції Києва