Вбивство та посягання на життя правоохоронця – до 14 років позбавлення волі засуджено жителя Київщини

За публічного обвинувачення Черкаської обласної прокуратури Чорнобаївський районний суд Черкаської області засудив 55-річного жителя Київської області до 14 років позбавлення волі, визнавши його винним у вчиненні умисного вбивства особи, у розбійному нападі, посяганні на життя правоохоронця та незаконному поводженні зі зброєю (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, обвинувачений разом з невстановленими слідством особами (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, яке на цей час розслідується), перебуваючи на території управління Державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області, здійснили вбивство директора вказаної установи.

Крім того, під час затримання обвинувачений здійснив замах на одного з керівників Управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області, який виконував свої службові обов’язки, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення цього вбивства.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури