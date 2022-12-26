В Ізяславі поліцейські оперативно затримали грабіжника

Слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмиснику підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану).

Подія трапилась 21 грудня у місті Ізяслав. До поліції звернувся місцевий житель та повідомив, що його пограбували. Працівники кримінальної поліції оперативно встановили особу кривдника та затримали його.

Як з’ясували правоохоронці, 27-річний місцевий житель напав на потерпілого на вулиці, наніс йому декілька ударів ногами, після чого викрав куртку та мобільний телефон і втік.

Довго переховуватися зловмиснику не довелось, поліцейські затримали його в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Викрадені речі правоохоронці знайшли та вилучили.

Затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Наразі за грабіж під час воєнного стану йому може загрожувати чималий термін ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області