В Николаеве пьяный водитель хотел откупиться за 10 тысяч

Днем в воскресенье, 18 апреля, патрульные получили ориентировку о том, что на проспекте Героев Украины в Николаеве водитель легкового автомобиля совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Через некоторое время полицейские обнаружили и остановили разыскиваемую машину, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

При общении с водителем стражи правопорядка заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование, на что водитель согласился. В результате у водителя выявили 2,51 промилле алкоголя в крови.

Во время осмотра на состояние опьянения водитель начал предлагать инспекторам неправомерную выгоду в размере десяти тысяч гривен. Полицейские предупредили мужчину об уголовной ответственности, однако гражданин на предупреждения не реагировал.

В результате патрульные составили на водителя административные материалы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

В полиции также напомнили, что в соответствии с ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины предлагающий взятку гражданин может получить наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок. // Новости N