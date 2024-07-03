НАЗК знайшло в колишнього замгенпрокурора майна на ₴29 млн.

В списку три автомобілі, два будинки та квартира і земельна ділянка за кордоном.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що під час моніторингу способу життя виявило у колишнього заступника Генерального прокурора України майна на майже 29 млн грн, яке він не міг придбати за офіційні доходи.

В Агентстві зазначили, що більшість цих активів придбали пов’язані з ним особи за його дорученням. Мова йде про:

автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн;

автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн;

автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн;

будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;

будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн;

квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн.

Також аналітики НАЗК не змогли встановити законних джерел походження понад 2 млн гривень готівкою та криптовалюти Tether (USDT).

В НАЗК зазначили, що передали матеріали стосовно колишнього заступника Генерального прокурора направлено до Національного антикорупційного бюро України «для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування».

Ім’я та прізвище заступника генпрокурора НАЗК не називає, але з останньої ремарки виходить, що мова може йти про звільненого у понеділок із посади заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького, який є фігурантом розслідування НАБУ щодо можливого незаконного збагачення.

Нагадаємо, журналісти «Схем» у травні опублікували розслідування, згідно з яким Вербицький проживає у таунхаусі, розташованому у столичному котеджному містечку «Коник». При цьому будинок придбав його племінник за понад два мільйони гривень — у шість разів дешевше ринкової вартості у бізнесмена Віктора Павільча з Одещини. Там Дмитро Вербицький раніше працював заступником прокурора області. Він був присутнім на підписанні договору купівлі-продажу, що пізніше пояснив проханням сина власника будинку «перевірити правильність оформлення документів», а «прокурорські повноваження» його ніхто не просив застосовувати. // Дзеркало тижня