Сімейні чвари зі смертельними наслідками: за вбивство племінника чоловік відправиться за ґрати

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 49-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Встановлено, що 2 травня 2022 року у м. Лозова чоловік перебував у себе вдома разом зі своїм племінником. У чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Прокурори довели, що господар будинку схопив ніж та наніс племіннику один удар в грудну клітину, від чого той помер на місці.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину і заявив про щире каяття.

29 липня 2022 року суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська виніс обвинувальний вирок. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура