На Львівщині посадовці КП заволоділи бюджетними коштами у сумі майже ₴400 тисяч

За скоєне обвинуваченим загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як встановили правоохоронці, директор одного з комунальних підприємств міста Ходорова, зловживаючи службовим становищем, уклав договори підряду на виконання різноманітних робіт з приватною фірмою, директор якої одночасно обіймав посаду головного інженера того ж самого комунального підприємства.

Так, укладені договори стосувались ремонту та реконструкції каналізаційного колектора на різних вулицях міста, поточного ремонту систем водопостачання та встановлення нового устаткування у комунальних закладах, надання послуг спецтехніки, постачання обладнання, тощо.

Проте, насправді роботи, вказані у відповідних документах, проводили не працівники приватної фірми, а працівники комунального підприємства, де працювали зловмисники. Окрім того, в офіційні документи та акти вони вносили недостовірні відомості щодо об’ємів та вартості виконаних робіт. В подальшому на підставі цих документів з бюджету міста на рахунок фірми переказувались грошові кошти, які обвинувачені привласнювали.

У такий спосіб бюджету міста Ходорів було завдано збитків на загальну суму майже 400 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 (Службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України та ч.3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Зловмисників викрили слідчі Стрийського районного управління поліції спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Львівської області