Катувала малолітнього хлопця у дитячому будинку сімейного типу – повідомлено про підозру «матері»-виховательці

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру жінці за фактом катування дітей (ч. 1 ст. 127 КК України).

За даними слідства, підозрювана є мамою-вихователькою сімох дітей в одному з дитячих будинків сімейного типу. Між жінкою та 13-річним вихованцем часто виникали непорозуміння.

У листопаді поточного року під час чергового конфлікту опікунка, з метою покарання, а також з метою залякування інших дітей, взяла до рук хромовану трубу та нанесла хлопцю ряд ударів по голові та тулубу. Також вона била потерпілого руками по різних частинах тіла. Таким чином вона спричинила дитині фізичний біль, моральні страждання та тілесні ушкодження.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура оскаржуватиме вказаний запобіжний захід.

Наразі всі діти, які перебували під опікою і проживали у будинку, вилучені і знаходяться у реабілітаційному центрі.

Досудове розслідування здійснюється Фастівським районним управлінням поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура