Повідомлено про підозру колишньому керівнику ДП, який спричинив понад ₴10 млн. шкоди

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому керівнику ДП «Конярство України» повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вступив у змову з керівником однієї із філій ДП «Конярство України» та суб’єктом господарювання. Вони реалізували підприємству врожай соняшника 2021 року по заниженій вартості.

Підозрюваний, діючи всупереч інтересам очолюваного ним підприємства, погодив реалізацію врожаю соняшника за заниженими середніми закупівельними цінами на даний вид сільськогосподарської продукції. Такими діями він спричинив держпідприємству шкоду на суму понад 10 млн грн.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше керівнику філії ДП «Конярство України» повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ГСУ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора