В Херсоні двох чоловіків викрили у збуті автоматичної зброї

В ході проведення стабілізаційних заходів на території Херсона працівники поліції встановили, що під час окупації міста двоє місцевих мешканців, віком 27 та 32 роки, окремо один від другого продали автомати Калашнікова з боєкомплектом. Нині матеріали кримінального провадження стосовно старшого за віком фігуранта вже скеровані на розгляд суду. Досудове розслідування справи відносно іншого підозрюваного триває. Зловмисникам загрожує 7 років ув’язнення.

Як розповіла заступник начальника Херсонського районного управління поліції Альона Кметь, оперативники карного розшуку під час проведення заходів із запобігання незаконному поводженню зі зброєю та боєприпасами отримали інформацію про причетність двох жителів обласного центру до збуту автоматичної зброї.

В ході проведеної перевірки оперативна інформація підтвердилася – розшуковики та слідчі з’ясували, що під час тимчасової окупації міста 32-річний чоловік за 7 тисяч гривень продав автомат, три магазини до нього та 123 набої калібром 5,45 мм. Інший фігурант, якому 27 років, оцінив автомат, два магазини та 60 патронів в суму 2,5 тисячі гривень. Також правоохоронці встановили походження зброї з боєприпасами й особи покупців.

Обом продавцям за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури було повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тобто збут вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Нині досудове розслідування кримінального провадження відносно старшого за віком фігуранта завершено та обвинувальний акт скерований до суду. Стосовно іншого підозрюваного слідчі дії тривають. Зловмисникам загрожує покарання в виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Поліція Херсонської області