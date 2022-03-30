В Херсоні невідомі викрали священника Православної церкви України

Сьогодні, о 8:30 ранку, невідомі представники «міліції» викрали священника Православної церкви України Сергія Чудиновича.

Його забрали просто із церкви, повідомляють очевидці події.

Невідомі представились співробітниками «міліції». Троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились. Після цього разом і із Сергієм сіли у зелений DAEWOO Sens ВТ6734ВІ та поїхали у невідомому напрямку.

Сергій Чудинович — настоятель церкви Пресвятої Богородиці у мікрорайоні острів, відомий у Херсоні громадський діяч та волонтер. // «Вгору»