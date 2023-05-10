В Херсоні оперативно розшукали та затримали підозрюваного в замаху на вбивство

Подія сталася позавчора надвечір в Корабельному районі. Під час сварки з невідомим ножове поранення отримав 29-річний чоловік. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу нападника та затримали його. Сьогодні слідчі повідомили зловмиснику про підозру в замаху на вбивство. Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

8 травня близько 17:00 від пересічних громадян у поліцію надійшло повідомлення, що на одному з перехресть у мікрорайоні «Житлоселище» один чоловік спричинив ножове поранення іншому. Для потерпілого громадяни викликали «швидку допомогу», а нападник із місця події втік у невідомому напрямку. За вказаною адресою терміново виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (Корабельний) Херсонського районного управління поліції.

Як розповіла заступник начальника поліцейського підрозділу Юлія Скиба, на місці події поліцейські з’ясували, що 29-річний потерпілий разом із товаришем йшли по своїх справах. На перехресті чоловіки помітили іншого знайомого, який був винен одному з них гроші. Потерпілий почав вимагати повернення боргу, між чоловіками виникла сварка. В цей час повз проходив інший громадянин, який вирішив заступитися за боржника. І конфлікт уже почався із «захисником». Незнайомець дістав із кишені ніж та вдарив ним потерпілого в живіт. Після цього нападник із місця події зник, а поранений херсонець був госпіталізований із проникаючим пораненням черевної порожнини до хірургічного відділення.

Свідки події описали зовнішній вигляд зловмисника і за нетривалий час оперативники розшукали його. Ним виявився 34-річний місцевий житель. Чоловік раніше не притягався до кримінальної відповідальності, але неодноразово порушував адміністративне законодавство. В порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України фігурант був поміщений в умови ізолятора тимчасового тримання. Сьогодні слідчі за погодженням із представниками прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України, тобто – замах на вбивство. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєний злочин зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області