В Херсоні поліцейські вилучили гранати у раніше судимих, попередивши вчинення ними злочину

За повідомленням ГУ Національної поліції в Херсонській області, на парковці біля ТЦ «Салют» ходять двоє підозрілих чоловіків. Невідомі смикали автівки за ручки та заглядали в салони.

За вказаною адресою прибули працівники роти поліції особливого призначення, які патрулювали територію неподалік від виклику. Поліцейські встановили особи підозрілих чоловіків. Ними виявились двоє 36-річних жителів області, які раніше неодноразово притягались до кримінальної відповідальності за крадіжки. Крім того, під час особистого огляду у чоловіків виявили предмети, схожі на гранати. Поліцейські одразу викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції №1 та працівників управління карного розшуку обласного главку поліції.

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Начальник Управління карного розшуку обласного главку поліції Денис Карімов розповів, що у чоловіків вилучили корпус гранати РГД-5, запал до неї та корпус гранати РГ-42. Підозрювані пояснили, що нібито знайшли гранати на узбіччі дороги, предмети були замотані у ганчірку. Нині ця інформація перевіряється. В кишені одного з чоловіків знайшли викрутку, за допомогою якої вони, ймовірно, хотіли викрасти речі з автомобілів, які раніше оглядали.

Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» (карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років). Досудове розслідування триває. // 0552.ua