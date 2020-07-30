В Херсонской области избили нардепа-«слугу»

В Херсонской области произошел инцидент с участием народного депутата — посетитель кафе ударил его в лицо.

Об этом УНН сообщили правоохранители.

Инцидент произошел в одном из кафе на побережье Черного моря в поселке Железный Порт. Как стало известно, нардеп из фракции «Слуга народа» Андрей Одарченко отдыхал в кафе. По неизвестным причинам между ним и другим посетителем кафе (житель Херсона, 1988 года рождения) возник конфликт. В результате мужчина ударил нардепа рукой в лицо.

Известно, что нардеп отказался проходить медицинское освидетельствование. Но полиция все равно начала расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения.

Сейчас комментариев от самого нардепа нет.