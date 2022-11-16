Полія розшукує підозрюваного в умисному нанесенні тілесних ушкоджень неповнолітньому одеситу (фото)

Співробітники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 встановлюють особу та місцезнаходження громадянина, який 18 липня поточного року приблизно о 18:00 годині на вулиці Академіка Вільямса в Одесі умисно спричинив тілесні ушкодження 17-річному перехожому.

Прикмети чоловіка: на вигляд 35-40 років, зріст 170-180 см, русяве волосся.

Шановні громадяни! Просимо усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваного, повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону (048) 779 42 55 або по спецлінії «102».

Одеська обласна прокуратура