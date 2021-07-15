Отобрали 800 тысяч и притворились отдыхающими: на Ривненщине задержали банду грабителей

Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Правоохранители в Ривненской области задержала банду грабителей. Злоумышленники напали на предпринимателей, ограбили их, а потом притворились отдыхающими.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным правоохранителей, предприниматели привезли в Дубно стройматериалы, но вооруженный «покупатель» с подельниками напали на них. Банда связала потерпевших, похитили 800 тысяч гривен и попытались скрыться. Злоумышленники, сбегая от полиции, провоцировали ДТП и таранили машину полиции. В итоге грабителям удалось сбежать.

Они бросили свой внедорожник в лесопосадке, а сами пришли на берег озера, разделись и притворились отдыхающими. Полицейским все же удалось задержать подозреваемых, а потерпевшие опознали их.

Следователи требуют для задержанных меру пресечения в виде содержания под стражей. За разбойное нападение им грозит до 15 лет тюрьмы. // УНИАН