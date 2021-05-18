В Херсонской области пастор держал в рабстве сто человек

Организатор обещал помочь своим «пациентам», а когда те приходили на лечение, оказывались в ловушке

В Херсонской области разоблачили так называемый реабилитационный центр для алко- и наркозависимых. Подозревается, что пациенты, которые туда приходили, попадали в трудовое рабство.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в незаконном центре в Геническом районе на момент прихода копов находилось около 30 пациентов. Во время обысков нашли телефоны, паспорта, документы и черновые записи.

Полиция уже начала уголовное производство по факту торговли людьми.

Сайт «Херсон Week» со ссылкой на местное управление СБУ пишет, что организатор схемы – местный пастор в церкви, он держал в рабстве около сотни людей. Его сообщник – коллега из Крыма.

Согласно этим данным, священнослужители заманивали алко- и наркозависимых якобы на курс лечения и реабилитации. Однако вместо помощи их ждала ловушка. Среди всех пациентов до 80 человек – жители других регионов Украины, в том числе из Крыма.

В трудовом рабстве пострадавших заставляли работать по хозяйству и на стройке. Глава церкви имел в городе свою мастерскую мебели, где также работали реабилитанты. Деньги за незаконную работу преступники присваивали. // Сегодня