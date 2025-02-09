У Львівському обласному ТЦК спростували заяву про побиття працівника університету

Лаборанта знайшли на узбіччі траси у Житомирській області поблизу Києва з переломом черепа та набряком мозку

У Львівському обласному ТЦК спростували заяву про побиття працівника Львівського національного університету імені Івана Франка. Про цей інцидент з’явився пост на сторінці Львівського ОТЦК та СП у Facebook.

Днями у мережі друг Степана Більченко заявив , що чоловіка викрили працівники ТЦК в районі Стрийського ринку у Львові, коли він йшов на роботу до Львівського університету, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики.

За словами чоловіка, Більченка доправили до Личаківсько-Залізничного ТЦК та примусили за дві години пройти ВЛК. Крім того, друг заявив, що Степан страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС), але його взнали здоровим. Потім Більченка з переломом черепа та набряком мозку знайшли на узбіччі траси у Житомирській області поблизу Києва. Лаборант знаходиться у критичному стані.

Що кажуть у Львівському обласному ТЦК та СП

У Львівському ТЦК написали, що Більченко не перебував на військовому обліку та не оновлював військово-облікові дані. Робота лаборантом не звільняла його від служби.

«Відтак громадянин Більченко Степан Борисович був доставлений до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП. Пройшов військово-лікарську комісію, згідно висновку якої визнаний придатним до військової служби в Збройних Силах України. Жодних медичних, чи будь яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку не представив» , – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Закон України про альтернативну військову службу в період воєнного стану не застосовується.

«Відповідно 5 лютого 2025 року був призваний на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП міста Львова. 6 лютого солдат Більченко Степан Борисович був доставлений до військової частини А2900 для проходження базової загально-військової підготовки. Закликаємо не маніпулювати цією темою і оперувати виключно фактами. Жодних протиправних дій до громадянина Більченка військовослужбовцями Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП здійснено не було», – пишуть на сторінці Львівського ТЦК.

Громадський активіст, сержант СВ ЗСУ Ілля Кротенко написав , що імовірно, після того, як Більченка доставили у у навчальний центр він втік в СЗЧ.

«Тобто або щось сталося в НЦ, або після втечі з НЦ. В ТЦК його ніхто не бив», – зазначає Кротенко. // Главком