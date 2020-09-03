В Хмельницькому стріляли у Володимира Путіна
У Хмельницькому 3 вересня зловмисник стріляв в екс-чиновника міської ради Володимира Путіна. Постраждалий заявив, що знає, хто скоїв на нього напад.
Зауважимо, що Путін є екс-заступником начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. У коментарі виданню «Є» чиновник розповів, що у нього стріляли з травматичної зброї. Постраждалий заявив, що зловмисник сидів в авто, яке їхало назустріч.
Стріляли з автомобіля Citroёn, скоріше за все з травматичної зброї «Форт 9» чи «Форт 10». Постріл пройшов повз лобове скло. Я знаю, хто в мене стріляв,
– заявив Путін.
Поліція відкрила кримінальне провадження і розслідує його як хуліганство. Зловмиснику загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.