В Хмельницькому стріляли у Володимира Путіна

У Хмельницькому 3 вересня зловмисник стріляв в екс-чиновника міської ради Володимира Путіна. Постраждалий заявив, що знає, хто скоїв на нього напад.



Інцидент трапився приблизно о 10 ранку на вулиці Панаса Мирного у Хмельницькому. Про це в коментарі 24 каналу повідомили представники пресслужби поліції Хмельницької області.

Зауважимо, що Путін є екс-заступником начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. У коментарі виданню «Є» чиновник розповів, що у нього стріляли з травматичної зброї. Постраждалий заявив, що зловмисник сидів в авто, яке їхало назустріч. Стріляли з автомобіля Citroёn, скоріше за все з травматичної зброї «Форт 9» чи «Форт 10». Постріл пройшов повз лобове скло. Я знаю, хто в мене стріляв,

– заявив Путін.

За словами екс-чиновника, зі стрілком він давно знайомий. Підприємство нападника виконувало у місті певні роботи за гроші з місцевого бюджету. Путін наголосив, що вже 3 роки стосунки між ним та ймовірним нападником є досить напруженими.