В ході бійки мешканець Дніпра завдав удар ножем у грудну клітку 15-річному прикарпатцю

За процесуального керівництва Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури повідомлено про підозру 27-річному мешканцю міста Дніпро за фактом спричинення неповнолітньому прикарпатцю тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 161 000 гривень.

За даними слідства, 6 січня в селі Микуличин Яремчанської міськради між компанією чоловіків стався конфлікт, який переріс у бійку. В ході якої мешканець Дніпра завдав удар ножем у грудну клітку 15-річному прикарпатцю.

Неповнолітнього з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізовано до реанімаційного відділення лікувального закладу. Нападника затримано в порядку ст. 208 КПК України та арештовано.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в області.