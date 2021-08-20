В Ірпені чоловік тричі вдарив сусіда ножем у живіт

У місті Ірпінь 49-річний чоловік під час вживання алкогольних напоїв завдав ножові поранення 54-річному сусіду.

Правоохоронці встановили, що двоє місцевих жителів вживали алкогольні напої. Між ними виникла сварка, в результаті якої 49-річний чоловік заподіяв три ножові удари в область живота опонентові.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили низку речових доказів.

Слідчі за процесуальним керівництвом Прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відділ комунікації поліції Київської області