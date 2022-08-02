В Ірпені на Київщині жорстоко вбили чоловіка

31 липня, близько 5 години, до поліції звернувся житель Ірпеня та повідомив, що біля одного з житлових будинків виявив тіло невідомого чоловіка.

На місці правоохоронці з’ясували, що загиблий – 52-річний місцевий житель, якому зловмисники завдали травм голови та шиї.

Поліцейські оперативно розшукали підозрюваного – 47-річного мешканця Ірпеня. При затриманні вони виявили у чоловіка порізи та синці, а вдома вилучили ножі, одяг та металеву трубу зі слідами крові.

Лиходія правоохоронці помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства слідчі проводять досудове розслідування [ч. 1 ст. 115 ККУ]. Чоловікові загрожує до 15 років за ґратами.

Поліція Київської області