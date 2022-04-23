В Испании арестовали известного афериста Саймона Леваева

Известному мошеннику из Tinder Саймону Леваеву, о котором сняли документальный фильм на Netflix, грозит заключение. В Испании выдали ордер на арест мужчины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Полиция подозревает, что 31-летний Леваев пользовался поддельным водительским удостоверением. Его авто Maserati заметили на испанском пляже, в то время как он отдыхал с неизвестной девушкой из россии.

По словам правоохранителей, Леваев предоставил фальшивую лицензию под одним из псевдонимов, который, как известно, использовал.

Правоохранители обратились в суд в испанском портовом городе Альхесирас с просьбой возобновить уголовное расследование против мужчины.

В издании отмечают, что пока неизвестно, сможет ли ордер на арест привести к задержанию Леваева на его родине и последующей экстрадиции.

Настоящее имя Саймона Леваева – Шимон Хают. В 2015 году он был осужден в Финляндии, а в 2019-м получил срок в Израиле за использование поддельного паспорта в Греции.

Леваев известен тем, что под видом сына израильского миллиардера Льва Леваева знакомился с девушками в Tinder и выманивал у них миллионы долларов. В начале 2022 года Netflix снял о мошеннике с Tinder документальный фильм.