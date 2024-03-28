Судитимуть жителя Білгород-Дністровського району, який пограбував будинок літнього подружжя та зґвалтував господиню

Подія сталася на початку грудня минулого року в одному із сіл Татарбунарської територіальної громади.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисник, раніше судимий за вчинення крадіжки та грабежу місцевий житель, який лише у лютому минулого року звільнився з місць позбавлення волі.

Вночі чоловік проник до приватного домоволодіння пенсіонерів та погрожуючи фізичною розправою почав вимагати у них гроші. Втім подружня пара не бажала віддавати свої накопичення, тоді зловмисник вдарив дідуся та почав сам шукати кошти. Він знайшов у шафі 10 тис. грн. забрав їх та, погрожуючи фізичною розправою у разі звернення до правоохоронців, вивів літню жінку у сусідню кімнату, де зґвалтував її і втік.

За декілька годин правоохоронці затримали зловмисника й вилучили в нього частину викрадених грошей у сумі сім тисяч гривень, які він не встиг витратити, та повернули власникам.

«Зібравши достатньо доказів під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури ми висунули фігуранту обвинувачення у грабежі, поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого та погрозою застосування такого насильства, вчиненому повторно та поєднаному з проникненням у житло, вчиненому в умовах воєнного стану, що передбачено ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, а також у зґвалтуванні за ч. 1 ст. 152 того ж кодексу. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до десяти років. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт слідчі скерували до суду», – зазначив т.в.о. начальника відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини