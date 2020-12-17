В Испании задержали 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии», среди них восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана

В полиции отметили, что это крупнейшая операция против мафии из Восточной Европы, проведенная в Испании за последние десять лет. По версии следствия, участники преступной группы собирались контролировать ключевые сектора испанской экономики и хотели при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров проникнуть в государственные учреждения.

В ходе обысков, проведенных в Мадриде, Аликанте, Таррагоне и на Ибице, полицейские нашли оружие, 300 тысяч евро, бриллианты и криптовалютные счета. Также полиция арестовала банковские счета и активы на миллионы евро.

Расследование началось в 2013 году, когда полиция установила, что «русская мафия» усилила свою активность в Испании. Участники расследования считают, что подозреваемые использовали Испанию «в качестве отправной точки» для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза. Они инвестировали деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес в Испании – в первую очередь в дискотеки, рестораны, недвижимость на испанском побережье.

В 2018 году испанский суд оправдал 17 фигурантов дела «русской мафии» об отмывании денег. Россиян обвиняли в отмывании денег, которые они получили преступным путем в других странах. Арест предполагаемых преступников стал последней стадией крупнейшей операции испанской полиции под названием «Тройка». Суд не нашел достаточных оснований, которые бы указывали на связь подозреваемых с Тамбовской и Малышевской организованными преступными группировками (ОПГ).