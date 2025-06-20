В Іспанії затримали українського шахрая, який випадково сам прийшов до поліції

В Іспанії спіймали українця, якого звинувачують у шахрайстві на суму 1 мільйон євро. Він сам прийшов до поліцейської дільниці, коли вирішив продовжити своє посвідчення особи іноземця.

Про це пише The Olive Press.

Зазначається, що в лютому українська влада видала на чоловіка міжнародний ордер на арешт. Його звинувачують у шахрайстві у 2023 і 2024 роках у Львові. За даними правоохоронців, він переконав 40 осіб інвестувати в бізнес з імпорту автомобілів, але вони не отримали нічого у відповідь, після чого українець втік до Іспанії.

У поліцейській дільниці Національної поліції в Бенідормі розповіли журналістам, що їм вдалося провести найлегший арешт цього року. Українець записався на прийом, щоб залагодити питання зі своїм посвідченням особи іноземця. Під час перевірки по поліцейській базі даних було відображено міжнародний ордер на арешт.

Поліцейські затримали чоловіка, навіть не виходячи зі своєї дільниці. Його передали під варту Національному суду, який розгляне запит України про екстрадицію. // УНІАН