В Італії українець облив дружину бензином та підпалив її

Жінка вчасно зняла із себе одяг.

У муніципалітеті Лімб’яте, що в італійській провінції Монца, українець облив бензином та підпалив свою дружину.

Про це повідомляє Il fatto quotidiano, передає ТСН.

За даними італійських ЗМІ, 40-річний українець після сварки із дружиною купив каністру бензину. Він повернувся додому, вилив паливо на дружину та підпалив жінку. Потерпіла в цей час була у ванній, вона встигла зняти з себе одяг. Син подружжя викликав поліцію та пожежників. Також під час інциденту вогонь пошкодив сантехніку та пральну машинку в квартирі.

Потерпілу госпіталізували, проте після огляду медиків її відпустили. Жінка отримала поверхневі опіки і її життю нічого не загрожує.

Після нападу агресор втік з дому, проте італійська поліція затримала 40-річного чоловіка. Триває слідство. // Діло