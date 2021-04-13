До 13 років позбавлення волі засуджено обвинуваченого у вбивстві 6–річного хлопчика

За принципової позиції Деснянської окружної прокуратури міста Києва вироком Деснянського районного суду міста Києві 37–річного уродженця Волинської області засуджено до 13 років позбавлення волі за вчинення умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Жахливий злочин трапився 25 червня 2020 року у квартирі по вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі столиці.

Зловмисник перебував у квартирі в компанії кількох чоловіків та матері потерпілого хлопчика та вживав алкоголь. Згодом чоловік пішов до сусідньої кімнати, де знаходилися діти господарки — хлопчики 6-ти та 9-ти років. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік схопив молодшого хлопчика та почав завдавати йому численних ударів по різним частинам тіла, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, множинних переломів, забоїв внутрішніх органів тощо.

Внаслідок вказаних ушкоджень хлопчик помер у лікарні. Його 9-річного брата вилучили з сім’ї працівники Служби у справах дітей та сім’ї Деснянської РДА.

Київська міська прокуратура