Начальника управління Ужгородської міськради, підозрюваного у фальсифікації документів, відсторонили від посади та обрали запобіжний захід

За клопотанням, погодженим Закарпатською обласною прокуратурою, начальнику одного з управлінь Ужгородської міської ради, підозрюваному у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України), обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Водночас, за рішенням суду, його відсторонили від посади на час проведення досудового розслідування.

Підозрюваний повинен здати на зберігання внутрішній і закордонний паспорти, не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого чи прокурора, а також інформувати останніх про зміну місця проживання чи роботи.

Як ми інформували раніше, посадовець розробив протиправний механізм зміни цільового призначення землі колишнього промислового підприємства, що давало змогу власнику створити умови для її вигідної реалізації в майбутньому. Йдеться про ділянку на Слов’янській набережній в Ужгороді.

Встановлено, що підозрюваний вніс неправдиві відомості до ряду документів при розробленні містобудівної документації. Крім цього, усупереч вимог законодавства у сфері містобудування та Земельного кодексу, погодив проєкт зміни цільового призначення землі. Згідно з даними генплану міста та детального плану території, ця ділянка розташована в зоні промислових підприємств і є територією виробничої забудови, що унеможливлювало проведення там будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків.

Такі протиправні дії безпосередньо вплинули на фінансову та ринкову привабливість згаданої земельної ділянки та створили умови для її забудови багатоквартирним будинком.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУ Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури