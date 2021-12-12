Поліцейські Глухова встановили рецидивіста, який обібрав місцеву жительку

Неодноразово судимий глухівчанин поцупив жіночу сумку, де серед речей власниці знаходилися й її банківські картки. Одним з фінансових документів зловмисник розраховувався в крамницях, аж поки його не викрили правоохоронці.

Із заявою про крадіжку до поліції звернулася 50-річна глухівчанка. Жінка розповіла, що залишила свою сумку в незачиненому кабінеті без нагляду на кілька хвилин. Коли ж повернулася, не одразу звернула увагу на її зникнення. За словами заявниці, в ній знаходились особисті речі, гроші та дві банківські картки.

«Переглянувши відео з камер відеоспостереження встановлених в будівлі, де сталася крадіжка, та вживши оперативних заходів, наші співробітники встановили підозрювану особу. Ним виявився неодноразово судимий 30-річний місцевий житель. І хоча зловмисника доволі швидко розшукали, він встиг скористатися чужою банківською карткою для оплати товарів у магазинах міста на загальну суму понад 5 000 гривень», — розповідає Павло Рибалко, заступник начальника відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції.

Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вже повідомили чоловіку про підозру в скоєнні злочинів передбачених ч. 2 ст. 185 «Крадіжка» та ч. 1 ст. 357 «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження» Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області