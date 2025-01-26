Консультанта з впливу на МСЕК і ВЛК посадили на 2 роки

Корольовський районний суд міста Житомира визнав чоловіка винним у зловживанні впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 січня.

У жовтні 2023-го військовослужбовець під час виконання бойових завдань отримав мінно-вибухову травму. У січні 2024 року він проходив військово-лікарську комісію у 409-му військовому шпиталі міста Житомира і там інший невстановлений військовий порадив йому звернутися до обвинуваченого, кажучи, що той надає консультації по оформленню документів для встановлення непридатності до військової служби та групи інвалідності.

Обвинувачений озвучив військовослужбовцю пропозицію за 2-5 тисяч доларів вплинути на службових осіб Медико-санітарної комісії та Військово-лікарської комісії.

Під контролем правоохоронних органів йому передали тричі по одній тисячі доларів.

Обвинувачений підтвердження своїх слів організував військовослужбовцю зустріч у кабінеті голови військово-лікарської комісії і демонстрував свій вплив посадовця.

Внаслідок зловживання впливом голова ВЛК видав військовому довідку, що він «обмежено придатний до військової служби», а МСЕК встановила йому третю групу інвалідності на два роки.

У судовому засіданні консультант визнав і підтвердив описані вище події. Пояснив, що хотів допомгти товаришу, протягом трьох місяців ходив із ним до лікарів у госпіталі і той сказав, що віддячить.

Чоловік раніше не судимий, вперше вчинив кримінальне правопорушення, є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 категорії, має третю групу інвалідності, не працює, пенсіорнер. У дебатах прокурор запропонував йому 3 роки позбавлення волі умовно, а адвокат — штраф.

Але суд не знайшов підстав для застосування умовного покарання, оскільки йдеться про корупційний злочин. Угода про визнання винуватості не укладалась, тому звільнення від відбування покарання з випробуванням є неможливим і є прямо заборонено законом. З огляду на всі обставини суд призначив обвинуваченому мінімально можливий тюремний строк — 2 роки.