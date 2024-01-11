У Кам’янському вилучили із незаконного обігу електронні пристрої для куріння на чверть мільйона гривень

9 січня дільничні офіцери поліції Кам`янського районного управління поліції в центральній частині міста виявили торгівельні об`єкти, власники яких здійснювали продаж електронних сигарет та тютюну без марок акцизного збору та відповідної ліцензії.

З приміщення торгового закладу правоохоронці вилучили понад 700 електронних пристроїв для куріння та тютюнових виробів.

Поліцейські склали адміністративні протоколи за ч.1 ст.156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) та ч.1 ст.164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП. Дані матеріали для прийняття рішення направлені на розгляд до суду. Профілактичні заходи тривають.

Нагадуємо! Продаж підакцизних товарів (алкоголь чи тютюнові вироби) може здійснюватися виключно при наявності відповідної ліцензії.

За торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами без ліцензії передбачена відповідальність згідно ст.164 КУпАП (накладання штрафу від 17 000 до 34 000 грн).

За здійснення торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку передбачена відповідальність за ст.156 КУпАП (накладення штрафу від 3400 до 10 200 грн) з конфіскацією предметів торгівлі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП