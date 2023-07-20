Завершено розслідування щодо колишнього командира корвета «Тернопіль», який сьогодні воює проти України
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього командира корвета «Тернопіль», який перейшов на бік ворога.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Встановлено, що після захоплення окупантами військової частини у Севастополі та корвету «Тернопіль», капітан III рангу став єдиним з екіпажу, хто перейшов на бік загарбників і присягнув їм на вірність.
Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил рф на сторожовому кораблі «Ладний» на посаді помічника командира. Він бере участь у піратських рейдах окупантів, патрулюванні захопленої акваторії Чорного моря, виконує інші злочинні завдання.
Колишній український військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.