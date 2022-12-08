На Сумщині судитимуть чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння викинув у вікно автівки вибуховий пристрій

Шосткинською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного чоловіка, який викинув у вікно вибуховий пристрій.

Мова йде про подію, що сталась 20 серпня 2022 року в м. Шостка. Співробітники поліції близько 23.30 зупинили автомобіль ВАЗ 2121, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння. У той момент, коли водієві запропонували заглушити мотор та вийти з транспортного засобу для проходження перевірки на стан алкогольного сп’яніння, він викинув з вікна пасажирського сидіння (у інший бік від правоохоронців) оборонну осколкову ручну гранату типу Ф-1. Уламками пошкоджено вікно квартири та автівки, правоохоронці та водій не постраждали.

Дії обвинувачуваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю (хуліганство), вчинене із застосуванням предмета, спеціально заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання бойового припасу без передбаченого законом дозволу) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування завершено слідчими Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.