Тернопільський шахрай виплатить 600 тис. грн компенсації за обман літніх людей

Разом зі спільником чоловік виманював гроші за схемою «ваш родич у біді»

Тернопільський суд призначив три роки тюрми шахраєві, який виманював гроші у літніх людей за схемою «ваш родич у біді». Людям повідомляли, що син або племінник потрапив у ДТП, а для його звільнення від покарання необхідно заплатити велику суму. Слідство встановило причетність зловмисника до 12 крадіжок. У суді чоловік не визнав провини та відмовився надавати будь-які покази. Суд призначив йому близько 589 тис. грн моральної та матеріальної компенсації потерпілим. Щоправда, троє з них її вже не отримають, оскільки за час розгляду справи вони померли.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, шахрай мав спільника, щодо нього ведуть окреме розслідування. Разом вони телефонували людям похилого віку та виманювали у них гроші за схемою «ваш родич у біді».