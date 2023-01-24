За насильство над 60-річним батьком судитимуть мешканця Подільського району столиці

Кривдник систематично ображав пенсіонера, вимагав в нього гроші на спиртне та кидався у бійку. Слідчі оголосили порушнику про підозру та скерували справу до суду. Чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі.

До поліції Києва неодноразово звертався киянин із повідомленнями про домашнє насильство. Під час спілкування з правоохоронцями, потерпілий розповідав, що його 34-річний син постійно його ображає, погрожує фізичною розправою, лається та вимагає гроші на алкоголь.

Інспектори мобільної групи з протидії домашньому насильству за кожним фактом складали відносно порушника протоколи за ч. 2 ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та судом були накладені адміністративні стягнення у вигляді штрафів.

Проте, не зважаючи на вжиті заходи, зловмисник продовжив знущатись над родичем. Отримавши чергове звернення від пенсіонера про агресивні дії сина, слідчі розпочали кримінальне провадження та у подальшому за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Максимальне покарання передбачає до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва