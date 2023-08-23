Командира мотострілкового взводу так званої «лнр» засуджено до 10 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури громадянина визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

Суд призначив йому покарання – 10 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у 2017-2021 роках житель смт Бугаївка Луганської області служив у «4-й окремій мотострілковій бригаді 2-го армійського корпусу народної міліції лнр».

У складі незаконного збройного формування чоловік з позивним «Шахтар» перебував на посаді «стрілка». Дослужився до «командира взводу мотострілкової бригади» та був демобілізований на військову пенсію.

Узимку 2022 року відновився на службу до свого підрозділу на попередню посаду. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну брав участь у бойових діях в Луганській та Донецькій областях.

На початку травня 2023 року біля села Кліщіївка Бахмутського району його затримали.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора