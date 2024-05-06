Поїзди варшавського напрямку затримуються через знеструмлення

Оновлення часу затримки є на порталі «Укрзалізниці».

Через знеструмлення біля українсько-польського кордону, внаслідок несприятливих погодних умов і перехід на резервне електропостачання з залученням резервної тяги, затримуються поїзди варшавського напрямку.

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

Так, затримуються такі потяги:

67/68 Київ — Варшава-Всходня +4:25

67/68 Варшава-Всходня — Київ +3:15

20/19 Хелм — Київ +3:15.

Оновлення часу затримки традиційно є на порталі. УЗ приносить вибачення за незручності. // LB.ua