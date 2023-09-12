В Івано-Франківську 18-річний студент побив одногрупницю: дівчину госпіталізовано

18-річний фігурант побив одногрупницю. 18-річну дівчину госпіталізували до медичного закладу. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення місця знаходження зловмисника.

Вчора до чергової частини Івано-Франківського РУПу надійшла заява від студентки місцевого університету. Дівчина повідомила, що її на вулиці побив одногрупник. Зі слів потерпілої, 18-річний хлопець завдав їй декілька ударів по голові та в обличчя, а опісля втік.

На місце одразу прибула слідчо-оперативна група. Потерпілу госпіталізували. З місця події поліцейські вилучили змиви крові та інші речові докази.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. За результатами судово-медичних експертиз правову кваліфікацію може бути змінено.

Поліцейські здійснюють заходи про встановлення місця знаходження зловмисника.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини