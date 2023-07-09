В Івано-Франківську енергетик «продав» університету електроенергії на суму понад 450 000 гривень

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного енергетика одного з університетів обласного центру за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки ( ч. 2 ст. 364 КК України).

Встановлено, що енергетик з метою одержання неправомірної вигоди, здійснив несанкціоноване підключення електроустановки ТОВ до електричної мережі навчального корпусу для подачі електроенергії. При цьому посадові особи ТОВ оплачували йому кошти за таку «послугу», а розрахунок за спожиту електроенергію проводився за рахунок бюджету.

Такими діями бюджету завдано збитків на понад 450 000 гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура