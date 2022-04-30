В Івано-Франківську підрядник привласнив понад пів мільйона бюджетних коштів

За процесуального керівництва Окружної прокуратура міста Івано-Франківська завершено досудове розслідування стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за службове підроблення та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах (ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, керівник ТОВ під час виконання робіт з будівництва амбулаторії в Снятинському районі неправомірно заволодів майже 520 тис. грн. Підрядник вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт, завищивши обсяг та вартість матеріалів, а також змінив кошторис заробітної плати працівникам.

Внаслідок цього з бюджету було перераховано вказані кошти, якими він розпорядився на власний розсуд.

Обвинувальний акт щодо нього розглядатиме суд.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура