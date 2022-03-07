В Івано-Франківську СБУ та поліція затримали інформаторку спецслужб РФ

Мешканка Києва переїхала на Прикарпаття у грудні 2021 року. Вона поселилася неподалік військового аеродрому. Зрадниця вивчала маршрути зльоту і посадки, фіксувала на фото і відео вильоти літаків. Отримані дані надсилала до РФ.

Слідчі СБУ повідомили 48-річній киянці про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Викриття пособниці окупантів відбувалося за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Прокурори скерували до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини