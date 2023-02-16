В Івано-Франківську взяли під варту чоловіка, який задушив свата
За клопотанням Івано-Франківської обласної прокуратури суд взяв під варту 70-річного жителя обласного центру за підозрою в умисному вбивстві ( ч.1 ст. 115 КК України).
За даними слідства, 14 лютого під час розпивання алкоголю між підозрюваним та його сватом виникла суперечка, під час якої він вирішив позбавити життя останнього. Він схопив 67-річного чоловіка за шию та почав душити. Потерпілий помер на місці.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.
Зловмиснику загрожу до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Івано-Франківська обласна прокуратураTweet