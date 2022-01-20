В Ивано-Франковске мужчина угрожал подорвать себя с 10-летней дочерью

В Ивано-Франковске 35-летний мужчина сообщил в полицию, что заминировал дверь квартиры и собирается взорвать себя с 10-летней дочерью, если не приедет его бывшая жена.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщение от ивано-франковца поступило в полицию 20 января в 2:00. На место происшествия оперативно прибыли патрульные, следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие экстренные службы.

После трехчасовых переговоров с «минером» правоохранителям удалось зайти в квартиру. Мужчина держал в руках нож и был пьян.

«Благодаря слаженным действиям его задержали. В результате никто не пострадал. Во время осмотра помещения взрывных устройств не обнаружили, однако взрывотехники изъяли страйкбольную гранату», — сообщили в полиции.

Установлено, что мужчину ранее привлекали к административной ответственности за домашнее насилие.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) и ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Решают вопрос о сообщении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.