В Ивано-Франковске врач торговал фейковыми справками о ПЦР-тестах

Правоохранители в Ивано-Франковске заблокировали механизм изготовления фейковых справок об отрицательном результате ПЦР-тестов. Врач местного медучреждения искал потенциальных клиентов в сети Интернет и предлагал 500 гривен за «услугу».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что фальшивки имитировали бланки известной сети медицинских лабораторий из списка Минздраве.

«Врач создавал копии бланков сети медицинских лабораторий на компьютере в своем рабочем кабинете. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках — украинском и английском. Он «заверял» их поддельной «мокрой «печатью»,- говорится в сообщении.

Известно, что нелегальный бизнес фигурант начал в марте этого года. Клиентов искал через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Стоимость «справки» составляла 500 гривен.

По информации СБУ, лаборатория, бланки которой подделывал мужчина, внесена в госреестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома».

Поддельные справки, в частности, использовались для пересечения государственной границы.

В ходе обысков по месту работы и жительства медика правоохранители изъяли компьютер с бланками подделок.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжается досудебное расследование. // РБК-Украина