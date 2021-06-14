В Ивано-Франковске врач торговал фейковыми справками о ПЦР-тестах
Правоохранители в Ивано-Франковске заблокировали механизм изготовления фейковых справок об отрицательном результате ПЦР-тестов. Врач местного медучреждения искал потенциальных клиентов в сети Интернет и предлагал 500 гривен за «услугу».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что фальшивки имитировали бланки известной сети медицинских лабораторий из списка Минздраве.
«Врач создавал копии бланков сети медицинских лабораторий на компьютере в своем рабочем кабинете. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках — украинском и английском. Он «заверял» их поддельной «мокрой «печатью»,- говорится в сообщении.
Известно, что нелегальный бизнес фигурант начал в марте этого года. Клиентов искал через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Стоимость «справки» составляла 500 гривен.
По информации СБУ, лаборатория, бланки которой подделывал мужчина, внесена в госреестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома».
Поддельные справки, в частности, использовались для пересечения государственной границы.
В ходе обысков по месту работы и жительства медика правоохранители изъяли компьютер с бланками подделок.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжается досудебное расследование. // РБК-Украина