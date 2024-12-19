Дзвінок від псевдобанкіра обернувся для прикарпатця втратою 220 000 гривень

Чи мала суму коштів зникла з карткового рахунку 46-річного жителя Коломийського району. Чоловік надав конфіденційну інформацію, чим втрапив у аферу.

Поліцейські з’ясували, що до потерпілого зателефонував невідомий, який представився співробітником банківської установи. Співрозмовник повідомив, що його банківська карта буде заблокована. А щоб її розблокувати, необхідно діяти за вказівкою псевдобанкіра. Потерпілий надав конфіденційні дані банківського рахунку, а через деякий час отримав сповіщення про транзакцію коштів на невідомі рахунки.

Поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Щоб розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам’ятати:

дзвінок або СМС надходить з незнайомого номера, якого точно немає на офіційному сайті фінансової установи. Номер також можна знайти на зворотному боці карти;

співробітники банку ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон;

якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі розмови;

співробітники фінустанови не можуть вимагати переказу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство.

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини