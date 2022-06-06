Повідомлено про підозру грабіжнику, який напав на жінку на столичному Лісовому масиві

Зловмисник відібрав пакет з особистими речами у 83-річної киянки. Свідки події вчасно повідомили у поліцію та допомогли затримати нападника. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що на вулиці Мілютенка у Деснянському районі невідомий пограбував жінку. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та працівники патрульної поліції.

Як розповів слідчий відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції Турал Амиросланов, поліцейські опитали 83-річну заявницю та встановили обставини вчинення злочину:

«Потерпіла йшла вулицею, коли до неї підбіг невідомий та силою забрав пакет з її особистими речами. Небайдужі громадяни зателефонували у поліцію та вказали напрямок руху нападника. Працівники патрульної поліції, які перебували неподалік, зупинили зловмисника. Ним виявився киянин, 1973 року народження, раніше судимий за скоєння майнових злочинів. Ми вилучили викрадені речі та затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчим відділом Деснянського управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва