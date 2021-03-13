В Измаиле пьяный мужчина в форме пытался стрелять в окружающих (видео)
В пятницу, 12 марта, в городе Измаил под Одессой патрульные задержали мужчину в военной форме с шевронами пограничной службы, который пытался стрелять в прохожих.
Как сообщили в Facebook-группе «Измаил, как он есть», злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
На опубликованном видео мужчина в форме идет по улице и направляет пистолет на проезжающие автомобили, перезаряжает его и пытается произвести выстрел. После чего он бросает пистолет на землю.
Инцидент произошел на улице Телеграфной. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»Tweet