В Измаиле задержаны малолетки, подозреваемые в убийстве

Измаильские правоохранители задержали подозреваемых в жестоком убийстве местного бездомного Пети по прозвищу «Карбюратор». Ими оказались подростки ромской национальности 12 и 13 лет, лица которых примелькались всем посетителям Центрального рынка и магазинов АТБ.

Несовершеннолетние задержаны и дают признательные показания. Официальных комментариев по поводу случившегося полиция пока не даёт, передает «Бессарабия INFORM».

Тело жестоко убитого мужчины местные жители обнаружили ранним утром в воскресенье, 28 марта, у Лебяжьего озера, за зданием, в котором в разное время размещались развлекательные клубы «Облака» и «Олимп». О происшествии люди сообщили в полицию.

По сообщениям пользователей соцсетей, над потерпевшим жестоко поиздевались — он был без одежды и со следами множественных ножевых ранений. Событие вызвало большой резонанс в Измаиле. Ведь Петю знали практически все горожане. Он очень отличался от остальных бездомных: любил жизнь и людей, очень обходительно и дружелюбно общался с каждым, подкармливал собак, которые часто сопровождали его дружной вереницей, словно благодаря за внимание и поддержку.

Незадолго до кончины Пети автору этих строк довелось увидеть его на городской площади Победы. Чтобы хоть немного заработать на жизнь, он собирал бутылки. Вот и в этот раз мужчина с двумя большими пакетами на деревянной жердочке, закинутой на плечо, подошел к урне на остановке общественного транспорта, что у здания педагогического института, и, прежде чем взяться за дело, добродушно поздоровался с людьми, которые там ожидали маршрутки.

Как писала одна из женщин в «Фейсбуке», Петя родом из села Утконосовка Измаильского района. Ему около 59 лет. Неравнодушные горожане собрали деньги на похороны, которые пройдут сегодня, 30 марта, в 13 часов в родном селе погибшего.

В то же время городской активист Владислав Далаков опубликовал на своей странице в соцсети видео из-под стен местного отделения полиции, где на тот момент (вечером 29 марта — прим. авт.) находились подозреваемые. Владислав предпринял попытку пообщаться с бабушкой, мамой и старшим братом задержанных, но отвечать на вопросы они не захотели.

Жители Измаила крайне возмущены произошедшим и требуют самого строгого наказания для совершивших столь дерзкое убийство безобидного человека. Горожане опасаются, что если не взять ситуацию под контроль, то это обернется новыми жертвами.