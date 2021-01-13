Поліція Умані просить відгукнутися свідків нападу на водія вантажівки

Наразі проводяться слідчі та розшукові дії для встановлення осіб причетних до даного злочину. За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (Розбій) КК України.

29 листопада 2017 року близько 14:00 години двоє невідомих чоловіків, перебуваючи неподалік АЗС, що розташована на вулиці С. Бандери в місті Умань, погрожуючи 50-ти річному водію вантажівки предметом зовні схожим на пістолет змусили сісти до позашляховика Nissan Patrol.

Потерпілий розповів, що нападники довго його возили при цьому, одягли на обличчя шапку та зв’язали руки. Також зловмисники незаконно заволоділи автомобілем Renault Magnum з напівпричепом, в якому перебували тютюнові вироби, чим завдали завдали одному із товариств з обмеженою відповідальністю матеріальних збитків на суму понад три мільйони гривень.

З метою розкриття злочину поліція звертається до всіх громадян, хто став очевидцем події або володіє будь-якою інформацією про дану подію, звернутися до Уманського районного управління поліції за адресою Незалежності, 35 або повідомити за телефонами: 04744 40366 або 102.

Сектор комунікації поліції Черкаської області